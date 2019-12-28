РВСН до 2025 года получат новейший подвижный комплекс ракет "Сирена-М"

"В следующем году мы планируем заключить очередной трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения ещё трёх ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".