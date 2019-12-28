Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-28T12:34+0300
https://ria.ru/20191228/1562970984.html
Минобороны заключит новый контракт на изготовление комплексов "Ярс"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155045/86/1550458603_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_0fd472176bde8af6e8b40b5ef932715e.jpg
РИА Новости

Минобороны заключит новый контракт на изготовление комплексов "Ярс"

12:34 28.12.2019
237
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны в 2020 году планирует заключить новый трехлетний контракт на изготовление ракетных комплексов "Ярс", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".
"В следующем году мы планируем заключить очередной трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения ещё трёх ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", - сказал Криворучко.
Он добавил, что реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%. В 2020 году планируется завершить основной объём наземной экспериментальной отработки и приступить к лётным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".
3700000
Обсудить 0
Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоPC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Рекомендуем
Подводная лодка Юрий Долгорукий проекта Борей
В Минобороны рассказали о планах на строительство атомных подлодок
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 Витязь
Минобороны заключило контракт на поставку С-350 "Витязь" до 2027 года
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
РВСН до 2025 года получат новейший подвижный комплекс ракет "Сирена-М"
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о поставках Су-57 в ВКС
Боевой лазерный комплекс Пересвет
Военные планируют разместить лазерный комплекс "Пересвет" на самолете
Танк Т-90М
Испытания нового танка Т-90М "Прорыв" завершатся до конца 2019 года
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Система "Тосочка" будет готова к серийному производству в 2020 году
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко
В Минобороны обозначили сроки предварительных испытаний С-500
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
В России начали строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА
Танки Т-14 Армата
В России завершились предварительные испытания танка Т-14 "Армата"
Здание министерства обороны РФ
Минобороны закупит всю линейку бронемашин на платформе "Тайфун"
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Разработку АСУ тактического звена для Минобороны завершат в 2021 году
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
Военные рассказали об испытаниях новейших вооружений для артиллерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния