Минобороны заключит новый контракт на изготовление комплексов "Ярс"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны в 2020 году планирует заключить новый трехлетний контракт на изготовление ракетных комплексов "Ярс", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".
"В следующем году мы планируем заключить очередной трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения ещё трёх ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", - сказал Криворучко.
Он добавил, что реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%. В 2020 году планируется завершить основной объём наземной экспериментальной отработки и приступить к лётным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".