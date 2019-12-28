В Крыму продлили "дачную амнистию" до марта 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. "Дачная амнистия", подразумевающая под собой упрощенный порядок оформления отдельных объектов недвижимости, продлена в Крыму до марта 2021 года, сообщил председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов.
Срок действия "дачной амнистии" в Крыму, согласно ранее принятому региональному закону, завершится 1 января 2020 года.
"Дачная амнистия" в Республике Крым продлена до 1 марта 2021 года", - сказал Спиридонов, слова которого приводит пресс-служба Госкомрегистра.
По его словам, наряду с некоторыми изменениями, в целом условия для оформления жилых и садовых домов в упрощенном порядке остались прежними.