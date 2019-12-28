В Крыму продлили "дачную амнистию" до марта 2021 года

"Дачная амнистия" в Республике Крым продлена до 1 марта 2021 года", - сказал Спиридонов, слова которого приводит пресс-служба Госкомрегистра.

По его словам, наряду с некоторыми изменениями, в целом условия для оформления жилых и садовых домов в упрощенном порядке остались прежними.