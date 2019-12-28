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Новое оружие России
2019-12-28T13:41+0300
https://ria.ru/20191228/1562970697.html
В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"
https://cdn21.img.ria.ru/images/151556/69/1515566928_207:114:1500:841_1036x0_80_0_0_5c2a18040f091736c6e5ea4c144ca97d.jpg
РИА Новости

В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"

12:25 28.12.2019 (обновлено: 13:41 28.12.2019)
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© Минобороны РФСтоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН", — сказал он.

Замминистра добавил, что в следующем году планируется заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М". Таким образом, к 2022 году оснащенность Ракетных войск стратегического назначения современными вооружениями достигнет 92 процентов.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что первый полк, вооруженный комплексом "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области.
Испытания ракетного комплекса Авангард
Вчера, 16:22Сказано в эфире
Военный эксперт объяснил, почему комплекс "Авангард" неуязвимГиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что средств противодействия этому комплексу не существует.

Комплекс "Авангард"

Президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс наряду с другими новейшими системами российского оружия в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.
"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Президент России назвал "Авангард" "адекватным и асимметричным ответом" на систему противоракетной обороны США.
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Новое оружие РоссииАвангардМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
ПРО запада порвали как паутину .))))
28 декабря, 13:09
Данил Некипелов
8030203
Она когда нибудь стрельнет?
28 декабря, 12:41
Андрей Вишневский
13600150
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