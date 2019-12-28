В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"

Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

© Минобороны РФ Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" , заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда"

"Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН", — сказал он.

Замминистра добавил, что в следующем году планируется заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М". Таким образом, к 2022 году оснащенность Ракетных войск стратегического назначения современными вооружениями достигнет 92 процентов.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что первый полк, вооруженный комплексом "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области.

Комплекс "Авангард"

Президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс наряду с другими новейшими системами российского оружия в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.

"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.