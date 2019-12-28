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Калягин: в Год театра многие впервые открыли для себя этот мир
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РИА Новости

Калягин: в Год театра многие впервые открыли для себя этот мир

12:27 28.12.2019 (обновлено: 14:12 28.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевСотрудница театра перед началом спектакля
Сотрудница театра перед началом спектакля
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Художественный руководитель театра Et Cetera, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин рассказал о результатах Года театра в России.
"Год театра стал праздником, который привнес в нашу жизнь радостное возбуждение. И не только в жизнь тех, кто служит театру, но и в жизнь всей страны. Мы зарядили оптимизмом наших зрителей, вовлекли их в мир театра, я бы даже сказал, многим впервые открыли этот прекрасный мир, а что может быть главнее", – сказал Калягин. Он также подчеркнул важный результат: в Год театра было выделено 1,5 млрд рублей на реконструкцию театров для детей.
Калягин отметил, что работа не заканчивается и сейчас создаются два важных документа – Концепция развития театрального дела до 2030 года и Закон о культуре в новой редакции.
Он также рассказал о начале работы над театральной энциклопедией, что тоже стало возможным благодаря программе Года театра.
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Год театра в РоссииАлександр КалягинОбщество
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