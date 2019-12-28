Калягин: в Год театра многие впервые открыли для себя этот мир

"Год театра стал праздником, который привнес в нашу жизнь радостное возбуждение. И не только в жизнь тех, кто служит театру, но и в жизнь всей страны. Мы зарядили оптимизмом наших зрителей, вовлекли их в мир театра, я бы даже сказал, многим впервые открыли этот прекрасный мир, а что может быть главнее", – сказал Калягин. Он также подчеркнул важный результат: в Год театра было выделено 1,5 млрд рублей на реконструкцию театров для детей.