Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны потратило более полутора триллионов рублей на закупку вооружений, рассказал заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде", подводя предварительные итоги выполнения гособоронзаказа на этот год.
Он отметил, что выделенные средства позволили обеспечить дальнейшее плановое развитие системы вооружения российских войск.
"Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68 процентов этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов", — сказал Криворучко.
По его словам, это потребовало сосредоточения усилий и принятия дополнительных мер по линии Минобороны, ведомств промышленного блока, интегрированных структур и организаций оборонно-промышленного комплекса.
В целом, добавил замминистра, это позволило повысить эффективность выполнения гособоронзаказа — к концу года ожидается его выполнение на 99,3 процента, и это самый высокий показатель за последние годы.
Так, войска получили более трех тысяч единиц новых образцов вооружения и военной техники: свыше 100 единиц авиационной техники, около 200 единиц бронетанкового вооружения, более 120 радиолокационных станций и 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, свыше 30 зенитных ракетных систем и комплексов, 50 беспилотников, 11 кораблей и судов. Еще два корабля — тральщик "Владимир Емельянов" и малый ракетный крейсер "Ингушетия" поступят на флот до конца года.