Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны потратило более полутора триллионов рублей на закупку вооружений, рассказал заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде" , подводя предварительные итоги выполнения гособоронзаказа на этот год.

Он отметил, что выделенные средства позволили обеспечить дальнейшее плановое развитие системы вооружения российских войск.

"Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68 процентов этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов", — сказал Криворучко.

По его словам, это потребовало сосредоточения усилий и принятия дополнительных мер по линии Минобороны, ведомств промышленного блока, интегрированных структур и организаций оборонно-промышленного комплекса.

В целом, добавил замминистра, это позволило повысить эффективность выполнения гособоронзаказа — к концу года ожидается его выполнение на 99,3 процента, и это самый высокий показатель за последние годы.