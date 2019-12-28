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2019-12-28T12:14+0300
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Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны
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РИА Новости

Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

12:14 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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"Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации", - сказал Додон.
По его словам, Путин помог осуществить целый ряд очень важных проектов и решить конкретные вопросы для укрепления взаимовыгодного партнерства России и Молдавии.
"В настоящее время молдавско-российское сотрудничество наполняется конкретным содержанием стратегического партнерства", - подчеркнул Додон.
Читайте полный текст интервью с Игорем Додоном>>
84710719
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияВ мире
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