Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации", - сказал Додон.
По его словам, Путин помог осуществить целый ряд очень важных проектов и решить конкретные вопросы для укрепления взаимовыгодного партнерства России и Молдавии.
"В настоящее время молдавско-российское сотрудничество наполняется конкретным содержанием стратегического партнерства", - подчеркнул Додон.