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В Ингушетии отец с ребенком погибли в ДТП с двумя автомобилями
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РИА Новости

В Ингушетии отец с ребенком погибли в ДТП с двумя автомобилями

12:14 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Два человека, включая малолетнего ребенка, погибли, еще четверо получили различные травмы в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщает региональное МВД.

"В 23.10 мск в пятницу на 568-м километре федеральной автодороги "Кавказ", не доезжая до так называемого Экажевского круга, 33-летний житель города Карабулак на автомобиле ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Solaris , за рулем которого находился 35-летний житель селения Троицкое", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель ВАЗа, а также его двухлетний ребенок от полученных телесных повреждений скончались на месте. "Двадцатипятилетняя супруга погибшего и двое малолетних детей госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки также доставлен в больницу", - отмечает МВД.
По данному факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.
В социальных сетях пользователи из Ингушетии сообщают, что погибший мужчина работал в охране главы республики.
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