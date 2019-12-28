В Волжском автомобиль врезался в остановку с людьми

ВОЛГОГРАД, 28 дек – РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку с людьми в городе Волжский Волгоградской области, пострадал пассажир иномарки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром в субботу на улице Карбышева в Волжском автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, где находилось несколько человек.
"Среди тех, кто находился в это время на остановке, пострадавших нет. Пострадал пассажир BMW", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, полиция разыскивает водителя иномарки, который сбежал после ДТП, у него травмировано лицо.