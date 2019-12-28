Путин уже стал частью мировой истории, заявил Додон

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Глава российского государства Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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"Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займёт достойное место в череде ярких представителей Государства Российского", - сказал Додон.
Президент Молдавии отметил, что Путин за время своей деятельности "вернул России статус великой державы", позволив стране стать полноправным участником глобальных политических и геополитических процессов.
"Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решён без участия России. Я уверен, что действующий президент России приложит ещё много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер", - подчеркнул Додон.