Путин уже стал частью мировой истории, заявил Додон

"Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решён без участия России. Я уверен, что действующий президент России приложит ещё много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер", - подчеркнул Додон.