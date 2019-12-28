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Путин умеет держать удар и смотреть вперед, заявил Додон
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РИА Новости

Путин умеет держать удар и смотреть вперед, заявил Додон

11:55 28.12.2019 (обновлено: 12:04 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Игорь Додон
Владимир Путин и Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин умеет держать удар и смотреть вперед, заявил президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Вопрос о секрете политического долголетия Владимира Путина неоднократно задавали и самому президенту России. Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее", - сказал Додон.
Президент выразил мнение, что секретом политического долголетия Путина стали его действия, которые "соответствуют интересам абсолютного большинства граждан Российской Федерации".
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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Вчера, 15:42
Реформы Путина: другая страна 20 лет спустя
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Игорь ДодонВладимир ПутинРоссияПолитика
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