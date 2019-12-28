В Пермском крае женщина и трое детей погибли при пожаре в доме

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Трое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В деревне Сидорята Верещагинского городского округа при разборе завалов на месте пожара в одноэтажном жилом доме обнаружены четверо погибших - три ребенка и их мать", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.
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