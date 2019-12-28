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В Пермском крае женщина и трое детей погибли при пожаре в доме
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РИА Новости

В Пермском крае женщина и трое детей погибли при пожаре в доме

11:53 28.12.2019 (обновлено: 12:04 28.12.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время тушения пожара в доме в деревне Сидорята Пермского края. 28 декабря 2019
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме в деревне Сидорята Пермского края. 28 декабря 2019
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме в деревне Сидорята Пермского края. 28 декабря 2019
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Трое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В деревне Сидорята Верещагинского городского округа при разборе завалов на месте пожара в одноэтажном жилом доме обнаружены четверо погибших - три ребенка и их мать", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.
Сотрудник МЧС
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