В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
В пятницу полицию обратились 18 родителей несовершеннолетних и рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчетный счет денежные средства. Однако оплаченные билеты не были получены.
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Отмечается, что среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.
Сотрудники уголовного розыска по юго-восточному округу задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приезжая. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Москве Владимир Васенин, сумма ущерба уточняется, так как точное число пострадавших от действий злоумышленницы пока не установлено, их может оказаться больше.
По его словам, пострадавшим сотрудники полиции вручили билеты на новогоднее представление.