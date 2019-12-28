В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.

В пятницу полицию обратились 18 родителей несовершеннолетних и рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчетный счет денежные средства. Однако оплаченные билеты не были получены.

Отмечается, что среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.

Сотрудники уголовного розыска по юго-восточному округу задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приезжая. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Москве Владимир Васенин, сумма ущерба уточняется, так как точное число пострадавших от действий злоумышленницы пока не установлено, их может оказаться больше.