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2019-12-28T12:13+0300
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Додон назвал отличительную черту характера Путина
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РИА Новости

Додон назвал отличительную черту характера Путина

11:13 28.12.2019 (обновлено: 12:13 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поделился впечатлениями от встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию пребывания Путина на руководящих государственных постах.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают президента России долгие годы.

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.

Он отметил, что на каждой встрече с российским лидером может откровенно обсуждать любые сложные вопросы — по его словам, это позволяет быстро достигать взаимопонимания и находить решения по проблемам во взаимоотношениях обеих стран.
"Удивительным для меня остается, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений", — сказал Додон.
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Президент Молдавии добавил, что Путин умеет сохранять спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности. Он также признался, что видит в российском лидере пример "служения своему государству и своему народу".

"Для меня пример — позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", — сказал Додон.

По его словам, он многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности.
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При этом Додон не сомневается, что Путин уже стал частью мировой истории.
"Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решен без участия России. Я уверен, что действующий президент России приложит еще много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер", — подчеркнул президент Молдавии.
Что касается секрета политического долголетия Путина, то, по мнению Додона, он заключается в действиях, которые соответствуют интересам абсолютного большинства граждан России.
"Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее", — подвел итог молдавский президент.
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияПолитика
Популярные комментарии
в действиях, которые соответствуют интересам абсолютного большинства граждан России. это двойной тариф на транзит газа через окраину и выплата 2,9 миллиарда фашисткой стране?
28 декабря, 13:07
А Алексей ГЕРАСИМОВ
84112161
Как он может кого-то наказать если они все вместе борются с повышением уровня доходов граждан. Как он сказал это задача номер один...По моему справляются, так за что наказывать?...
28 декабря, 12:54
Ксюша Дорофеева
46614148
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