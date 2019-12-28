Додон назвал отличительную черту характера Путина

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон поделился впечатлениями от встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию пребывания Путина на руководящих государственных постах.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают президента России долгие годы.

"Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает", — рассказал Додон.

Он отметил, что на каждой встрече с российским лидером может откровенно обсуждать любые сложные вопросы — по его словам, это позволяет быстро достигать взаимопонимания и находить решения по проблемам во взаимоотношениях обеих стран.

"Удивительным для меня остается, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений", — сказал Додон.

Президент Молдавии добавил, что Путин умеет сохранять спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности. Он также признался, что видит в российском лидере пример "служения своему государству и своему народу".

"Для меня пример — позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", — сказал Додон.

По его словам, он многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности.

При этом Додон не сомневается, что Путин уже стал частью мировой истории.

"Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решен без участия России. Я уверен, что действующий президент России приложит еще много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер", — подчеркнул президент Молдавии.

Что касается секрета политического долголетия Путина, то, по мнению Додона, он заключается в действиях, которые соответствуют интересам абсолютного большинства граждан России.