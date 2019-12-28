В парк "Зарядье" завезли снег

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снег завезли в московский парк "Зарядье", сообщает пресс-служба парка.
"Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой — мы подготовили для них подарок! У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели", — говорится в сообщении.
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Пресс-служба отмечает, что настоящую новогоднюю атмосферу воссоздали для посетителей новой ярмарки #Снегосад, которая будет работать с 28 декабря до 12 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
"#Снегосад — это ещё и настоящее раздолье для гурманов. Посетители смогут попробовать праздничные деликатесы и необычные угощения — например, съедобные сладкие ложки и трдельники", — сказали в пресс-службе.
На ярмарке будут представлены традиционные сувениры (самовары, шапки-ушанки, авторские матрешки) и подарки от современных дизайнеров: новогодние шапки и свитера, бабочки, ёлочные игрушки ручной работы и многое другое.
"Ярмарка располагается у входа в парк со стороны Васильевского спуска. Время работы: понедельник–пятница с 11:00 до 21:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 22:00", — сказали в пресс-службе.
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