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Культура
2019-12-28T13:34+0300
https://ria.ru/20191228/1562968445.html
Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон
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РИА Новости

Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон

10:33 28.12.2019 (обновлено: 13:34 28.12.2019)
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© Harris-Kubrick Productions / Transworld Pictures (1962)Кадр из фильма "Лолита"
Кадр из фильма Лолита
© Harris-Kubrick Productions / Transworld Pictures (1962)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американская актриса Сью Лайон скончалась в возрасте 73 лет, сообщает издание The New York Times.
Давний друг Лайон Фил Сиракопулос рассказал, что у нее уже некоторое время были проблемы со здоровьем.
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус". Одним из сценаристов фильма выступил писатель Владимир Набоков.
Также Лайон сыграла в фильмах "Ночь игуаны", "7 женщин" и "Вздорный человек". Актриса пять раз была замужем, от брака с Роландом Харрисоным у нее осталась дочь Нона.
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КультураСью ЛайонСтэнли КубрикСША
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