Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американская актриса Сью Лайон скончалась в возрасте 73 лет, сообщает издание The New York Times.
Давний друг Лайон Фил Сиракопулос рассказал, что у нее уже некоторое время были проблемы со здоровьем.
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус". Одним из сценаристов фильма выступил писатель Владимир Набоков.
Также Лайон сыграла в фильмах "Ночь игуаны", "7 женщин" и "Вздорный человек". Актриса пять раз была замужем, от брака с Роландом Харрисоным у нее осталась дочь Нона.