Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон

Давний друг Лайон Фил Сиракопулос рассказал, что у нее уже некоторое время были проблемы со здоровьем.

Также Лайон сыграла в фильмах "Ночь игуаны", "7 женщин" и "Вздорный человек". Актриса пять раз была замужем, от брака с Роландом Харрисоным у нее осталась дочь Нона.