Врио главы Иркутской области встретит Новый год в Тулуне

ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек — РИА Новости, Дарья Ураева. Врио губернатора Иркутской области Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал журналистам, что планирует встречать Новый год в Тулуне , который больше всего пострадал от паводка этим летом.

По словам Кобзева, город становится все лучше. Для пострадавших от летнего паводка уже строится жилье на двух площадках.

Врио главы области также отметил, что правительство готово рассмотреть вопрос привлечения в территорию опережающего развития крупного бизнеса. "Будем заводить более масштабных резидентов в ТОР, не забывая и про малый и средний бизнес", — отметил он.

"Страницу перевернули, мы должны жить в хорошем позитиве. Территория хорошая, нравится, поэтому Новый год буду праздновать здесь", — сказал врио руководителя региона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине декабря сообщил, что подписал постановление правительства о создании территории опережающего развития в городе Тулун, который пострадал этим летом от наводнения.