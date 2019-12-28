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Врио главы Иркутской области встретит Новый год в Тулуне
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РИА Новости

Врио главы Иркутской области встретит Новый год в Тулуне

10:13 28.12.2019 (обновлено: 16:12 28.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек — РИА Новости, Дарья Ураева. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал журналистам, что планирует встречать Новый год в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка этим летом.
По словам Кобзева, город становится все лучше. Для пострадавших от летнего паводка уже строится жилье на двух площадках.
Ситуация в пострадавшем от наводнения Тулуне
07:54
В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
Врио главы области также отметил, что правительство готово рассмотреть вопрос привлечения в территорию опережающего развития крупного бизнеса. "Будем заводить более масштабных резидентов в ТОР, не забывая и про малый и средний бизнес", — отметил он.

"Страницу перевернули, мы должны жить в хорошем позитиве. Территория хорошая, нравится, поэтому Новый год буду праздновать здесь", — сказал врио руководителя региона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине декабря сообщил, что подписал постановление правительства о создании территории опережающего развития в городе Тулун, который пострадал этим летом от наводнения.
Информационный стенд о строительстве домов в Тулуне для жителей, пострадавших от наводнения.
15 декабря, 16:14
Мэр Тулуна отчитался о предоставлении жилья пострадавшим от паводка
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиИгорь КобзевИркутская областьТулунОбщество
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