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СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР
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РИА Новости

СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР

09:47 28.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из миномета объекты гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко сообщила, что 25 декабря военнослужащие ВС Украины и других воинских формирований произвели прицельный обстрел из минометов объектов гражданской инфраструктуры на кладбище, расположенном в поселке Шахты 6/7 города Горловки в ДНР. "В результате мирный житель 1960 года рождения получил ранения", - добавила Петренко.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала она.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц из числа украинских военнослужащих, совершивших его.
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Светлана ПетренкоДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет РФРоссияУкраинаВ мире
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