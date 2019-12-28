СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из миномета объекты гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Украинские военные обстреляли из миномета объекты гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что 25 декабря военнослужащие ВС Украины и других воинских формирований произвели прицельный обстрел из минометов объектов гражданской инфраструктуры на кладбище, расположенном в поселке Шахты 6/7 города Горловки в ДНР. "В результате мирный житель 1960 года рождения получил ранения", - добавила Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - сказала она.