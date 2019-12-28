Оставшиеся дома в Рабочем поселке в Тулуне начнут расселять в январе

ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФ Глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что оставшиеся три дома в Рабочем поселке в Тулуне начнут расселять в январе 2020 года.

Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. Вице-премьера в поездке сопровождает врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе визита в Тулун Мутко посетил три оставшихся нерасселенными пятиэтажных дома на улице Рабочий городок. Жители пожаловались вице-премьеру на свою ситуацию - их дома попали в зону паводка, но не были признаны аварийными. Жители попросили расселить их в порядке 556 постановления правительства РФ "О предоставлении социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате ЧС, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области".

"Ладно, договорились", - сказал Мутко.

Позднее вице-премьер заявил журналистам, что эти три дома достаточно крепкие, и решение о расселении принимать "достаточно сложно". При этом, отметил Мутко, "мы исходим из того, что они в зоне подтопления, люди остались без ничего. По ним принято решение также расселить их как и все те дома, которые были признаны аварийными и находятся в зоне расселения", - сказал он.

По его словам, сертификаты планируется выдать уже после Нового года. При этом жители смогут выбрать, строить ли новое жильё тут или переезжать.

Жители домов также рассказали, что первые этажи нежилые, однако с кадастра не снимаются, люди платят за коммунальные услуги.

"Я вам говорю официально - пусть не платят... Дайте мне эти квартиры сегодня, я завтра их сниму с реестра", - заявил Мутко.

Ранее в декабре вице-премьер сообщал, что ситуация в Иркутской области находится под контролем, практически все жители, оставшиеся без крова, получили жилищные сертификаты, сейчас идет активное строительство. Жилье получили 4,5 тысячи граждан.