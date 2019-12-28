В Японии загорелся завод по переработке отходов

ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Крупный пожар произошел утром в субботу на заводе по переработке отходов в японской префектуре Тиба недалеко от Крупный пожар произошел утром в субботу на заводе по переработке отходов в японской префектуре Тиба недалеко от Токио , черный дым был виден за несколько километров, передает телеканал NHK

По данным противопожарных служб, возгорание произошло примерно в 05.20 утра в зоне, где хранятся пластиковые отходы. К месту пожара были направлены 13 пожарных расчетов.

Огонь быстро распространился по территории завода, и спустя примерно четыре часа пламя почти полностью поглотило все строения. Густые клубы черного едкого дыма распространились на несколько сотен метров.