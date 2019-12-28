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В Японии загорелся завод по переработке отходов
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РИА Новости

В Японии загорелся завод по переработке отходов

09:02 28.12.2019 (обновлено: 09:36 28.12.2019)
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© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные
© AP Photo / Sherry Zheng
ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Крупный пожар произошел утром в субботу на заводе по переработке отходов в японской префектуре Тиба недалеко от Токио, черный дым был виден за несколько километров, передает телеканал NHK.
По данным противопожарных служб, возгорание произошло примерно в 05.20 утра в зоне, где хранятся пластиковые отходы. К месту пожара были направлены 13 пожарных расчетов.
Огонь быстро распространился по территории завода, и спустя примерно четыре часа пламя почти полностью поглотило все строения. Густые клубы черного едкого дыма распространились на несколько сотен метров.
Представители противопожарные службы префектуры сообщают, что в результате возгорания пострадавших пока нет. О жителях ближайших к заводу районов, которые бы пожаловались на состояние здоровье из-за дыма, также пока не сообщается.
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Тиба (префектура)ЯпонияТокиоВ мире
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