Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T08:55+0300
https://ria.ru/20191228/1562966902.html
На Фиджи эвакуировали около двух тысяч человек из-за циклона
https://cdn24.img.ria.ru/images/95305/18/953051853_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_0083354b89de3820006adb5c2fd27ee9.jpg
РИА Новости

На Фиджи эвакуировали около двух тысяч человек из-за циклона

08:55 28.12.2019
297
© Flickr / timoshea95Природа на Фиджи
Природа на Фиджи
© Flickr / timoshea95
Природа на Фиджи . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тропический циклон "Сараи" (Sarai) обрушился на островное государство Фиджи в субботу, власти эвакуировали около двух тысяч человек, один человек считается пропавшим без вести, сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.
"Поступили сообщения об одном пропавшем без вести в провинции Наитасири, там проводится поисково-спасательная операция. Работают 48 эвакуационных центров, на 10 утра сегодняшнего дня 1970 эвакуированных по всей стране", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Сейсмограф. Архивное фото
8 ноября, 14:15
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5
Циклон обрушился на Фиджи в субботу, принеся с собой в регион проливные дожди и сильные ветра. Как сообщает газета New Zealand Herald, порывы ветра достигали 140 километров в час. По данным СМИ, из-за циклона на Фиджи разрушены несколько домов, повалены деревья, в некоторых местах отключена электроэнергия и отмечены затопления. Как ожидается, после Фиджи циклон направится в сторону государства Тонга.
001202
Обсудить 0
ФиджиВ мире
Рекомендуем
Японские пожарные
В Японии загорелся завод по переработке отходов
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
В столице Сомали прогремел взрыв
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву
Стоп-кадр из видео о самых запоминающихся модных трендах десятилетия от издания Insider
Одежда, которая была модной в последнем десятилетии
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Медики рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате
Информационный стенд о строительстве домов в Тулуне
Оставшиеся дома в Рабочем поселке в Тулуне начнут расселять в январе
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР
Гавайи
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния