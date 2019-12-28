На Фиджи эвакуировали около двух тысяч человек из-за циклона

Циклон обрушился на Фиджи в субботу, принеся с собой в регион проливные дожди и сильные ветра. Как сообщает газета New Zealand Herald, порывы ветра достигали 140 километров в час. По данным СМИ, из-за циклона на Фиджи разрушены несколько домов, повалены деревья, в некоторых местах отключена электроэнергия и отмечены затопления. Как ожидается, после Фиджи циклон направится в сторону государства Тонга.