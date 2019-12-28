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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-28T08:42+0300
https://ria.ru/20191228/1562966684.html
Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/79/1562927928_0:1194:2048:2346_1036x0_80_0_0_e6687eeeac3769e83f057cb21860b85f.jpg
РИА Новости

Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву

08:40 28.12.2019 (обновлено: 08:42 28.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
НУР-СУЛТАН, 28 дек - РИА Новости. Бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой самолета передадут МАК в Москву для расшифровки, заявил в субботу вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.
"Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18.40, с Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - сообщил Камалиев.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
08:19Крушение самолета в Алма-Ате
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране объявлен общенациональный траур. МВД начало досудебное расследование по статье 344 часть 3 "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта" Уголовного кодекса Казахстана. В пятницу вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что, по предварительным данным, в момент взлета самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, в связи с чем рассматривались версии ошибки пилотирования и технической неисправности.
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Крушение самолета в Алма-АтеМежгосударственный авиационный комитетМоскваАлма-АтаВ мире
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