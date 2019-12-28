Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву

"Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18.40, с Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - сообщил Камалиев.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране объявлен общенациональный траур. МВД начало досудебное расследование по статье 344 часть 3 "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта" Уголовного кодекса Казахстана. В пятницу вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что, по предварительным данным, в момент взлета самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, в связи с чем рассматривались версии ошибки пилотирования и технической неисправности.