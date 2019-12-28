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2019-12-28T08:38+0300
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Россияне за сутки собрали для пенсионера больше миллиона рублей
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РИА Новости
Россияне за сутки собрали для пенсионера больше миллиона рублей
Трагическая история Закия Рахматулина, пенсионера из Красноярска, нашла отклик в сердцах пользователей Сети, которые за сутки собрали для него миллион рублей.
2019-12-28T08:38+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14969033&type=mp4
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Россияне за сутки собрали для пенсионера больше миллиона рублей

08:38 28.12.2019
46725
Трагическая история Закия Рахматулина, пенсионера из Красноярска, нашла отклик в сердцах пользователей Сети, которые за сутки собрали для него миллион рублей.
Екатерина Чаликян не смогла пройти мимо просящего милостыню человека. Она опубликовала в соцсетях историю Закии с призывом о помощи. Публикация Екатерины облетела весь Интернет. За сутки было собрано более миллиона рублей.
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КрасноярскВидеоОбщество
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