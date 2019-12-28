В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко

ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Практически все проблемы, связанные с жильем в иркутском Практически все проблемы, связанные с жильем в иркутском Тулуне , пострадавшем от паводка, решены, в пунктах временного размещения (ПВР) остались 40 человек, сообщил глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФ Виталий Мутко

Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. Вице-премьера в поездке сопровождает врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе визита в Тулун вице-премьер посетил ПВР, расположенный в Аграрном колледже. Это последний оставшийся пункт временного размещения. Всего после паводка было 17 ПВР, где проживало 1742 человека.

"Остается пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются", - сказал Мутко.