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В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
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РИА Новости

В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко

07:54 28.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевСитуация в пострадавшем от наводнения Тулуне
Ситуация в пострадавшем от наводнения Тулуне
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ситуация в пострадавшем от наводнения Тулуне. Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Практически все проблемы, связанные с жильем в иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, решены, в пунктах временного размещения (ПВР) остались 40 человек, сообщил глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. Вице-премьера в поездке сопровождает врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В ходе визита в Тулун вице-премьер посетил ПВР, расположенный в Аграрном колледже. Это последний оставшийся пункт временного размещения. Всего после паводка было 17 ПВР, где проживало 1742 человека.
"Остается пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются", - сказал Мутко.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Город Тулун
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Виталий МуткоТулунПроисшествия
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