В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"

НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Семь человек пострадали в Семь человек пострадали в Омске в субботу в результате столкновения маршрутки и "Камаза", сообщает УМВД по Омской области.

Сообщение о ДТП в районе Ленинградской площади поступило в дежурную часть полиции около 7.40 (4.40 мск).

"Сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, допустил столкновение с автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении. На фотографиях с места аварии видно, что маршрутка врезалась в попутный "Камаз".