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Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
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РИА Новости

Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией

07:30 28.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Банкоматы Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбербанк уже оборудовал 95% всей сети банкоматов технологией бесконтактного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
По информации Сбербанка, на сегодняшний день сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.
"На сегодняшний день 95% всех устройств самообслуживания оборудованы NFC-модулями. Это позволяет нашим клиентам получать услуги быстрым и уже для многих привычным способом - с помощью смартфона или часов", - рассказали в Сбербанке.
Кроме того, в банке напомнили, что в августе Сбербанк запустил по всей России услугу переводов через "Сбербанк онлайн" с получением наличных в банкоматах без карт. "Мы существенно расширили количество устройств, в которых можно получить перевод наличными - 52 тысячи банкоматов на территории страны кардинально меняют опыт получения денежных переводов", - поделились в банке.
Летом Сбербанк сообщал, что годовой объем снятия наличных средств через его сеть банкоматов достигает 16 триллионов рублей, а в среднем через банкоматы банка проходит 13 тысяч транзакций в минуту.
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