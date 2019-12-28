Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией

По информации Сбербанка, на сегодняшний день сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.

"На сегодняшний день 95% всех устройств самообслуживания оборудованы NFC-модулями. Это позволяет нашим клиентам получать услуги быстрым и уже для многих привычным способом - с помощью смартфона или часов", - рассказали в Сбербанке.

Кроме того, в банке напомнили, что в августе Сбербанк запустил по всей России услугу переводов через "Сбербанк онлайн" с получением наличных в банкоматах без карт. "Мы существенно расширили количество устройств, в которых можно получить перевод наличными - 52 тысячи банкоматов на территории страны кардинально меняют опыт получения денежных переводов", - поделились в банке.