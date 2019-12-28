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Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
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РИА Новости

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

06:00 28.12.2019 (обновлено: 10:10 28.12.2019)
20171
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый беспилотник этого типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.
Крым
20 декабря, 00:45
У берегов Крыма за пять лет обнаружили более тысячи беспилотников
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ВВС СШАКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Хватит врать!!! №1 ДАНЬЯН-КУНЬШАНЬСКИЙ (КИТАЙ) 164,8 км №2 ЧЖАНХУА-ГАОСЮН (ТАЙВАНЬ)157,3 км. №3 ТЯНЬЦЗИНЬСКИЙ (КИТАЙ) 113,7 км. № 4 КИТАЙ 105, 81 км. №КИТАЙ 5 79,73 км. Вот и выходит что твоих хозяев даже в П Я Т Ё Р К Е НЕТ, но тупые же не умеют пользоватся яндексом\ гуглом они просто ересь воспроизводят в надежде что все как они тупые...
28 декабря, 07:17
Дмитрий
2120004
Чи шо про крымский мост не написал?
28 декабря, 07:30
Кузя Васин
1010020
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