Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России

Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.