Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
18:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) December 27, 2019
Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/eE4i81BZrD pic.twitter.com/TVCmM81412
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА. Разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый беспилотник этого типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.
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