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Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
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РИА Новости

Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии

05:37 28.12.2019 (обновлено: 13:11 28.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧасы Apple Watch Series 4
Часы Apple Watch Series 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Apple использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения, и намерен получить за это компенсацию, сообщает агентство Блумберг.
"Доктор Джозеф Визел, который преподает в нью-йоркской медицинской школе, в пятницу подал иск против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине", — пишет агентство.
Визел утверждает, что часы Apple, которые благодаря датчику на обратной стороне могут следить за сердцебиением и сообщать о нерегулярном пульсе, нарушают его запатентованный метод обнаружения нерегулярного ритма сердца. По его словам, его открытие было новаторством в обнаружении фибрилляции предсердий — одного из видов нарушения сердечного ритма — благодаря слежению за "нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах".
Кардиолог сообщил, что впервые связался с компанией в сентябре 2017 года, предоставив Apple детальную информацию о своем патенте. "Apple отказалась сотрудничать по доброй воле, чтобы можно было избежать этого иска", — говорится в заявлении Визела. Теперь он намерен отсудить у компании компенсацию за нарушение авторских прав, а кроме этого, добиться запрета на использование его открытия без разрешения.
Врач
15 декабря, 09:14
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
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AppleНью-Йорк (штат)ТехнологииВ мире
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