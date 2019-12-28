Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Apple использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения, и намерен получить за это компенсацию, сообщает агентство Блумберг

"Доктор Джозеф Визел, который преподает в нью-йоркской медицинской школе, в пятницу подал иск против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине", — пишет агентство.

Визел утверждает, что часы Apple, которые благодаря датчику на обратной стороне могут следить за сердцебиением и сообщать о нерегулярном пульсе, нарушают его запатентованный метод обнаружения нерегулярного ритма сердца. По его словам, его открытие было новаторством в обнаружении фибрилляции предсердий — одного из видов нарушения сердечного ритма — благодаря слежению за "нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах".