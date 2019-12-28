Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

"Компания Raytheon Missile Systems из города Тусон штата Аризона получила контракт на сумму 768 283 907 долларов США в рамках контракта на производство Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM, американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности - ред.)", - говорится в сообщении.

Также Пентагон сообщил, что другая американская корпорация Boeing выиграла контракт на более чем 250 миллионов долларов в рамках более крупного контракта на 11,2 миллиарда долларов.