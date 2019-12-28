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В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
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РИА Новости

В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны

04:26 28.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Военно-промышленной компанииУругвай
Уругвай
© Фото предоставлено пресс-службой Военно-промышленной компании
Уругвай. Архивное фото
МЕХИКО, 28 дек - РИА Новости. Власти Уругвая сообщили в пятницу об изъятии в порту Монтевидео контейнеров с 4,4 тонны кокаина стоимостью около миллиарда долларов, позднее ещё тонна была изъята в департаменте Сориано, где на месте погрузки были задержаны владельцы грузовой компании.
"Речь идёт о крупнейшей в истории страны конфискации", - заявил руководитель таможни Уругвая Хайме Борхи в ходе пресс-конференции, слова чиновника приводит издание Pais.
По информации властей, спрессованные брикеты кокаина общей массой 4417,7 килограмма в контейнерах с соевыми бобами направлялись в африканский порт Ломе в столице Того. В ходе пресс-конференции руководитель таможни сообщил, что экспорт сои организовала молодая компания, владельцы которой установлены.
По информации источников издания в силовых структурах, позднее в результате совместной операции спецслужб в юго-западном прибрежном департаменте Сориано, откуда контейнеры прибыли в порт Монтевидео, были задержаны владельцы погрузочной станции - отец и сын, а также изъята ещё одна тонна кокаина.
Это не первая в этом году чрезвычайно крупная партия кокаина, перехваченная в Уругвае или по пути из него. 20 ноября в порту Монтевидео были изъяты более трёх тонн, в августе при досмотре судна, следующего из Уругвая в Бельгию, в порту Гамбурга изъяли около 4,5 тонны. В мае во Франции был задержан частный самолет, прибывший из международного аэропорта Карраско, с 603 килограммами наркотика.
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