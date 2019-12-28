Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду

Ранее ряд СМИ сообщил, что Пенсионный фонд России якобы будет судиться с Расторгуевым из-за неоплаченного штрафа в размере 20 тысяч рублей, который был наложен на лидера группы "Любэ" после непредставления отчета о работе его фонда. Официально эта информация не подтверждена.

"Впервые слышу об этом. У меня с налогами все в порядке. Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует. Но никаких штрафов мне в 2018 году на фонд не выписывали, это полнейшая чушь. Кто-то периодически вбрасывает про меня фейки. Абсолютный бред", — заявил певец.

По словам Расторгуева, сообщения СМИ по данной теме — обычная информационная утка.