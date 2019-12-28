Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T14:33+0300
https://ria.ru/20191228/1562965512.html
Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
https://cdn22.img.ria.ru/images/148781/72/1487817285_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_895cfabb44685545a0f5b1d0dab80cac.jpg
РИА Новости

Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду

03:33 28.12.2019 (обновлено: 14:33 28.12.2019)
25845
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев
Певец Николай Расторгуев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Николай Расторгуев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Николай Расторгуев прокомментировал в интервью "Вечерней Москве" слухи о том, что представители Пенсионного фонда подали на него в суд из-за неоплаченного штрафа.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Пенсионный фонд России якобы будет судиться с Расторгуевым из-за неоплаченного штрафа в размере 20 тысяч рублей, который был наложен на лидера группы "Любэ" после непредставления отчета о работе его фонда. Официально эта информация не подтверждена.
Лидер французской группы Space Дидье Маруани на пресс-конференции. 30 ноября 2016
28 июня, 16:43Культура
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
"Впервые слышу об этом. У меня с налогами все в порядке. Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует. Но никаких штрафов мне в 2018 году на фонд не выписывали, это полнейшая чушь. Кто-то периодически вбрасывает про меня фейки. Абсолютный бред", — заявил певец.
По словам Расторгуева, сообщения СМИ по данной теме — обычная информационная утка.
"Мне жаль, что люди доверчивы и кто-то доверяет таким уткам. Это целое направление в желтой прессе. Мне трудно объяснить ситуацию, когда кто-то делает подлость и испытывает от этого наслаждение", — добавил артист.
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
19 декабря, 13:06
Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца
11576467
Обсудить 2
Пенсионный фонд РФНиколай РасторгуевРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Уборка картофеля
Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Банкомат
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
17:55Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
Лента новостейМолния