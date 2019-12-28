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Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
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РИА Новости

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

03:18 28.12.2019 (обновлено: 10:24 28.12.2019)
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© SamsungУмные часы
Умные часы
© Samsung
Умные часы
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.

"Российские покупатели приобретали новые смартфоны реже, чем в 2018 году. Одновременно с этим значительно росли продажи аксессуаров. Пользователи предпочли не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширить их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения", — рассказали в пресс-службе компании.

Популярность аксессуаров отмечают и в группе "М.Видео-Эльдорадо". "Товаром массового спроса становятся носимые устройства: спрос на них увеличился в 2,5 раза в штуках и в 2,2 раза в деньгах. Девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, с их помощью можно даже в одно касание оплачивать покупки", — рассказали в пресс-службе группы.
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По данным компании "Связной", с января по ноябрь в России было продано 640 тысяч "умных" часов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей. "Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 64% в натуральном выражении и 70% — в денежном. Средняя цена за год выросла на 3% и составила 25,3 тысячи рублей. Наиболее популярными моделями у россиян были устройства в ценовом диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей", — отметили в компании. Позитивной динамике сегмента "умных" часов способствует появление новых игроков на рынке, что значительно повлияло на снижение средней стоимости устройств.
В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года — беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое. "Рынок беспроводных наушников в 2019 году растет за счет Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились на 123% по отношению к прошлому году, Samsung — выросли на 106%", — пояснили в компании.
По оценке "М.Видео-Эльдорадо", сегмент наушников за этот год увеличился на 8% в штуках и 55% в деньгах благодаря растущей популярности bluetooth-моделей, в основном автономных True Wireless и спортивных моделей.
В МТС ожидают, что в 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров станет еще заметнее в результате роста продаж "умных" колонок с голосовым ассистентом и датчиков для "умного" дома.
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