Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год

ЛОНДОН, 28 дек – РИА Новости, Мария Табак. продолжат вытеснять традиционное Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино , женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.

"Мои прогнозы на 2020 год? Еще больше взрывов, еще больше супергероев и белых мужчин в главных ролях! Киноиндустрия и телевидение работают над тем, чтобы расширить диапазон (впрочем, иногда), но, в конечном итоге, имея Трампа (президент США Дональд Трамп – ред.) и Джонсона (премьер Великобритании Борис Джонсон) по разные стороны Атлантики, будет справедливо сказать, что аудитория пока не готова к чему-то принципиально иному. Так что еще больше белых мужчин, спасающих мир, и еще больше прибыли!" - сказал руководитель программы бакалавриата по продюсированию кино и телевидения Университета Гринвича доктор Крис Нанн.

С тем, что современному кинематографу не хватает разнообразия, в том числе гендерного, согласна заведующая университетской кафедрой теории медиа доктор Мария Королькова: "Индустрия продолжит отвоевывать пространство для женщин, ЛГБТ-сообщества и квир-эстетики. И здесь важно не просто представлять работы для женщин в индустрии, но и пытаться понять, как уйти от пресловутого "мужского взгляда". Пока эта борьба велась с переменным успехом".

"Можно говорить о новом поколении кино: ощущается приближение смены вех, классическое, традиция монументального голливудского или европейского авторского кино уходит на второй план, лишь изредка радует свои поклонников, как например, в случае с "Ирландцем" Мартина Скорсезе или с "Прощай, сын мой" Вана Сяошуайя. Новое поколение экспериментирует с форматом, с историей, с системой, с изображением. Опять же, время покажет, смогут ли эти эксперименты вырасти в новую школу кино, хотя, кажется, и время школ уже прошло", - отмечает эксперт.

Развитие стриминговых сервисов и рост популярности сериалов, по мнению британских специалистов, действительно в последние годы серьезно изменили расклад сил в киноиндустрии.

"Кино уходит в телевидение: монополия Netflix и стриминговых сервисов поглотила зрителя, и в погоне за зрителем многие звезды киноиндустрии, актеры, сценаристы, режиссеры переходят в многосерийный формат", - отмечает Королькова.

"Стриминговые сервисы, конечно, ставят меньше ограничений для производителей контента с точки зрения продолжительности, стилей и сюжета, но все же и они движимы, в первую очередь, соображениями доходности и необходимостью повышать популярность своих платформ. Для крупных игроков, таких как Disney и Apple, становится все важней усиливать свое присутствие на рынке стриминговых сервисов. Так что шансы зрителей увидеть более разнообразный или более оригинальный контент становятся еще ниже!" - улыбаясь, отметил Нанн.

В то же время, популярность стриминговых сервисов, по его мнению, свидетельствует о том, что интерес у зрителей к большим формам в кино сохраняется: и Amazon, и Netflix за прошлый год удвоили расходы на производство оригинального контента в Великобритании.