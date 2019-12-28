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РИА Наука
2019-12-28T07:27+0300
https://ria.ru/20191228/1562965388.html
Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
https://cdn23.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:89:800:539_1036x0_80_0_0_e404e7731f25a42612b86d6493daecbe.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне

03:08 28.12.2019 (обновлено: 07:27 28.12.2019)
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© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© NASA
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Проект российской ракеты для полетов к Луне получил значительное число замечаний, но они будут устранены в ходе технического проектирования, которое начнется в следующем году, сообщил РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы приняли решение поддержать эскизный проект (сверхтяжелой ракеты - ред.). Есть замечания, их много, они были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета ("Роскосмоса" и бюро совета РАН по космосу – ред.), но они все будут учтены при работе над техническим проектом, к которому мы приступаем в начале следующего года", - сказал Рогозин.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
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Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Генеральный директор организации "Агат" (головной отраслевой финансовый институт "Роскосмоса") Дмитрий Чиркин рассказал ранее РИА Новости, что программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство. Предложены два варианта ракеты – один стоимостью 700 миллиардов рублей, другой – более триллиона.
До этого вице-премьер Юрий Борисов оценил проект в большую сумму. По его словам, программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась. В свое время из-за дороговизны было прекращено производство американских ракет "Сатурн-5" и дальнейшая разработка советской ракеты Н-1, а также эксплуатация советской "Энергии".
Сейчас в разных странах разрабатывается третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России - "Енисей", в Китае - "Чанчжэн-9". Помимо этого, разработку такого носителя ведет частная американская компания SpaceX.
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РИА НаукаЛунаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссия
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