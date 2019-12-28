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2019-12-28T12:59+0300
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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
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РИА Новости

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

03:06 28.12.2019 (обновлено: 12:59 28.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июне сообщал в интервью агентству, что банк будет постепенно переводить традиционные банкоматы на ресайклеры, которые позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных.

"Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег", — рассказали в банке, пояснив, что если клиент в банкомате заказал определенную сумму для снятия, а затем отвлекся и ушел, не взяв деньги, то машина заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия.

Кроме того, в кредитной организации напомнили, что внедрили функцию информирования клиента, забывшего в банкомате карту, с помощью СМС. Это, по данным банка, привело к тому, что клиенты в два раза реже стали забывать свои карты.
Сбербанк к настоящему моменту уже переоборудовал 40% сети, заменив традиционные банкоматы на банкоматы с функцией рециркуляции, которые позволяют вносить и получать до 300 купюр за раз. "В марте мы начали устанавливать устройства нового образца, которые еще быстрее на 15%. В 2021 году мы завершим процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам", — заключили в банке.
По информации Сбербанка, на сегодняшний день его сеть состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.
Стенд Сбербанка
Вчера, 15:27
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142750311
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Сбербанк РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это, простите, кем надо быть, чтобы забыть то, ради чего и подошёл к банкомату? Если нужна наличка, то не забудешь, а не нужна- нафига тогда вообще подошёл к банкомату?
28 декабря, 09:15
Александр Вагнер
13600017
Ресайклеры. Слово-то какое чудесное. И задумка хороша, теперь принятые банкоматом фальшивые купюры будут выдаваться следующему клиенту и фиг он что потом кому докажет.
28 декабря, 08:39
Naum Vygodsky
9100011
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