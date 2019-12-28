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Киберэксперты предрекли миру новую холодную войну в 2020 году
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РИА Новости

Киберэксперты предрекли миру новую холодную войну в 2020 году

03:04 28.12.2019 (обновлено: 10:18 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новая холодная война ждет мир в 2020 году — она разразится в киберпространстве, в политике интернет-трендом будут фейковые новости перед выборами, а компаниям и обычным людям следует опасаться, в общем-то, уже старых угроз: вирусов-вымогателей и фишинга, прогнозирует IT-компания Check Point в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими государствами, финансируемыми и поддерживаемыми крупными странами, стремящимися консолидировать и расширять свои сферы влияния", — ожидают эксперты.

Помимо этого, они прогнозируют рост числа кибератак на коммунальные и иные критически важные инфраструктуры, объясняя это тем, что во многих случаях в сфере электроснабжения и водоснабжения используются устаревшие технологии.
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Предсказывают аналитики и увеличение в 2020 году количества целевых атак на конкретные предприятия, органы власти и организации сферы здравоохранения с помощью программ-вымогателей, а также атак через мобильное вредоносное ПО, которое может похищать данные о платежах, учетные данные и информацию о средствах с банковских счетов жертв. "Новые версии вредоносного ПО доступны любому, кто готов платить разработчикам", — отмечается в исследовании.
Компаниям Check Point предрекает больше фишинга против их сотрудников. Фишинг — это кража конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через рассылку электронных писем, а также сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей. "Несмотря на то что электронная почта остается вектором атаки № 1, сейчас киберпреступники используют множество других векторов атак. Фишинг все чаще включает в себя СМС-атаки на мобильные телефоны или использование сообщений в социальных сетях и игровых платформах", — рассказывают эксперты.
Еще одним трендом 2020 года, по мнению IT-компании, будут фейковые новости во время предвыборных кампаний. "В 2016 году перед выборами президента США началось распространение поддельных новостей на основе искусственного интеллекта. Политические противники добились успеха, создав специальные команды, которые придумывали и распространяли ложные истории", — напоминается в исследовании.
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