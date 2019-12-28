Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке

"Один гражданский подрядчик из США был убит и несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала были ранены в результате ракетного обстрела иракской военной базы в Киркуке, где находятся войска коалиции, 27 декабря в 7.20 вечера (по местному времени)", - говорится в релизе командования.