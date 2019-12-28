Спасатели нашли обломки пропавшего на Гавайях вертолета

Ранее сообщалось, что вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети. Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг (пятница, 06.21 мск.)