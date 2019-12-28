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Спасатели нашли обломки пропавшего на Гавайях вертолета
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РИА Новости

Спасатели нашли обломки пропавшего на Гавайях вертолета

02:04 28.12.2019
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© Robert LinsdellГавайи
Гавайи
© Robert Linsdell
Гавайи. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полиция гавайского острова Кауаи сообщила, что спасателям удалось найти обломки пропавшего с радаров в четверг вертолета в районе Кокеэ на западе острова.
Ранее сообщалось, что вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети. Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг (пятница, 06.21 мск.)
"Подтверждается, что место крушения пропавшего в четверг вечером вертолета - Кокеэ", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Отмечается, что на место крушения направлены дополнительные силы, спасатели продолжают поисковые работы.
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