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Стыдно вспоминать про корпоратив? Учимся исправлять ошибки
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РИА Новости

Стыдно вспоминать про корпоратив? Учимся исправлять ошибки

02:00 28.12.2019 (обновлено: 02:02 28.12.2019)
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© Fotolia / photocreoНовогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка
© Fotolia / photocreo
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Корпоратив закончился, а вас гложет чувство вины? Как правильно извиняться за неподобающее поведение на новогоднем празднике, рассказал в интервью радио Sputnik профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселев.
Выпили лишнего, подрались с коллегой, раскрыли чужую тайну или высказали кому-то все, что о нем думаете? Как лучше поступить – написать сообщение в мессенджере, позвонить или просто сделать вид, что ничего не было – зависит от характера отношений в коллективе, рассказал в интервью радио Sputnik профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселев.
"Если отношения более близкие, это лучше делать лично, а не через сообщения. Если отношения более рабочие, можно и написать. Самое лучшее, что человек может сделать – сослаться, что он был не совсем в ясном состоянии сознания. Это хоть в какой-то мере будет причиной для поведения и поводом для извинения", – сказал Максим Киселев.
Если есть фото и видео, демонстрирующие ваше поведение, главное – не поддаваться на шантаж, отметил доктор социальной психологии. Наиболее предусмотрительно обратить все в шутку до того, как это будет выложено. И не забывайте про самоиронию – это в любом случае не что-то сверхкриминальное.
"Я бы в такой ситуации попытался нивелировать это, превратить во что-то веселое, посмеяться над собой. Остальные способы реагирования пойдут в минусы. Единственное, что может помочь вам – самоирония, искреннее извинение перед коллегами. Не надо идти и поддаваться на шантаж. Шантажист всегда будет хотеть большего, начнет по-своему манипулировать и контролировать шантажируемого", – сказал Максим Киселев.
Корпоратив может показать все трещины в коллективе, добавил психолог.
"Многое зависит от того, что это за корпоратив, как он организован, как люди себя проявляют. В неформальной обстановке границы, которые существуют в рабочем пространстве, падают. Если в команде все хорошо, даже веселый корпоратив ничего не испортит и не помешает будущей работе. Если все не очень здорово, на корпоративе могут обнаружиться вещи, которые показывают трещины в коллективе", – считает Максим Киселев.
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Новый год—2020РУДННовый ГодРоссия
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