Стыдно вспоминать про корпоратив? Учимся исправлять ошибки

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Корпоратив закончился, а вас гложет чувство вины? Как правильно извиняться за неподобающее поведение на новогоднем празднике, рассказал в интервью Корпоратив закончился, а вас гложет чувство вины? Как правильно извиняться за неподобающее поведение на новогоднем празднике, рассказал в интервью радио Sputnik профессор РУДН , доктор социальной психологии Максим Киселев.

Выпили лишнего, подрались с коллегой, раскрыли чужую тайну или высказали кому-то все, что о нем думаете? Как лучше поступить – написать сообщение в мессенджере, позвонить или просто сделать вид, что ничего не было – зависит от характера отношений в коллективе, рассказал в интервью радио Sputnik профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселев.

"Если отношения более близкие, это лучше делать лично, а не через сообщения. Если отношения более рабочие, можно и написать. Самое лучшее, что человек может сделать – сослаться, что он был не совсем в ясном состоянии сознания. Это хоть в какой-то мере будет причиной для поведения и поводом для извинения", – сказал Максим Киселев.

Если есть фото и видео, демонстрирующие ваше поведение, главное – не поддаваться на шантаж, отметил доктор социальной психологии. Наиболее предусмотрительно обратить все в шутку до того, как это будет выложено. И не забывайте про самоиронию – это в любом случае не что-то сверхкриминальное.

"Я бы в такой ситуации попытался нивелировать это, превратить во что-то веселое, посмеяться над собой. Остальные способы реагирования пойдут в минусы. Единственное, что может помочь вам – самоирония, искреннее извинение перед коллегами. Не надо идти и поддаваться на шантаж. Шантажист всегда будет хотеть большего, начнет по-своему манипулировать и контролировать шантажируемого", – сказал Максим Киселев.

Корпоратив может показать все трещины в коллективе, добавил психолог.