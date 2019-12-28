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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
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РИА Новости

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

01:19 28.12.2019 (обновлено: 06:12 28.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Березин / Перейти в фотобанкЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Березин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Производство начали по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
По его словам, Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности и поэтому обратился в мировой суд в Калмыкии.
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова объявила Елену Батурину в розыск. На нее наложено обязательство о явке.
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Отмечается, что бизнес-леди знает о возбужденном деле, так как наняла четырех адвокатов. Но известить ее о необходимости явиться в суд не удалось, так как она проживает за границей.

Дело о банкротстве Виктора Батурина

Виктор Батурин в 1999–2005 годах был первым вице-президентом ЗАО "Интеко". В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО, объявила, что ее брат оставил пост вице-президента компании и не имеет права ее представлять. Раздел активов сопровождался судебными исками, в феврале 2007 года брат и сестра подписали мировое соглашение: у Батуриной осталось 99% "Интеко" (еще 1% находится на балансе компании), а ее брат получил не обремененные долгами активы на сумму не менее 500 миллионов долларов.
В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве с векселями "Интеко". Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тысяч рублей, после чего он освободился из колонии.
Арбитраж Калмыкии в августе того же года признал Батурина банкротом и открыл реализацию имущества должника.
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Биография Елены Батуриной

Предприниматель, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Николаевна Батурина родилась 8 марта 1963 года в Москве.
В 1986 году окончила вечернее отделение Московского института управления имени Серго Орджоникидзе (ныне — Государственный университет управления) по специальности "инженер‑экономист по организации управления".
Работала на заводе "Фрезер".
В 1982-1988 годах работала младшим научным сотрудником в Институте экономических проблем комплексного развития народного хозяйства.
С 1987 года по 1989 год — сотрудник комиссии Мосгорисполкома по кооперативам, в 1989-1990 годах — ответственный секретарь Союза кооперативов России.
В начале 1990‑х годов вместе с братом Виктором Батуриным основала компанию "Интеко", которая стала заниматься производством полимерных изделий (производство изделий из пластмассы, в частности одноразовой посуды и кресел, установленных на стадионах).
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В 1991 году Елена Батурина стала директором ТОО "Интеко", с 1994 года — президент АО "Интеко".
В 1995 году основала научно‑производственную компанию ЗАО "Интекострой", осуществляющую разработку и внедрение современных видов отделочных материалов и технологий для фасадных работ.
В 2011 году Батурина продала большинство активов в России.
Предпринимательница проживает в Лондоне и продолжает развивать свой бизнес на международном уровне. Основное его направление ‑ инвестиции в сферу недвижимости через фонды Queen's Gate и Rosamund, а также гостиничный бизнес.
По данным Forbes, состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов, она является богатейшей женщиной России.
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Обсудить 14
Эренцен МанжеевВиктор БатуринЕлена БатуринаЭлистаРоссияИнтекоПроисшествия
Популярные комментарии
В розыск говорите объявили...? Сообщаю: она проживает в Лондоне. Готов получить вознаграждение, за предоставленную следствию информацию. )))
28 декабря, 01:54
Артем Д
48150003
Батурина и Лужков, как близнецы, только брат и сестра. Ну один к одному. А страшна, как атомная война.
28 декабря, 05:44
Евгений Гужов
2640002
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