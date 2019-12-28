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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-28T01:15+0300
https://ria.ru/20191228/1562964819.html
СМИ: боевики попытались атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов
https://cdn24.img.ria.ru/images/150598/23/1505982395_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_6c93f37784081ecdc4ac28f876aa6414.jpg
РИА Новости

СМИ: боевики попытались атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

01:15 28.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский город Хама
Сирийский город Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийский город Хама. Архивное фото
ДАМАСК, 28 дек - РИА Новости. Террористы в ночь на субботу попытались атаковать военный аэродром в сирийском городе Хама с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает радиостанция Sham FM.
"Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы", - передает радио.
Атаки террористов с помощью беспилотников участились на фоне начатой 19 декабря сирийской армией операции в провинции Идлиб. Сирийские военные во вторник заявили, что сбили дрон террористов с шестью ракетами над христианским городом Скальбия на северо-западе страны.
Сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный поселок Джарджаназ в этой провинции. Он расположен в десяти километрах к востоку от Маарет-Нуумана, крупного оплота боевиков в этой части Идлиба. До начала войны в городе жили не менее 100 тысяч человек. Боевики удерживают Маарет-Нууман с 2012 года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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