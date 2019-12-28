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WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам
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РИА Новости

WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам

01:07 28.12.2019
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© AP Photo / Mirwais KhanПоследователи течения Талибана
Последователи течения Талибана
© AP Photo / Mirwais Khan
Последователи течения Талибана. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
По данным газеты, иск с подобными обвинениями был подан в пятницу в федеральный суд США. Истцами выступают семьи 143 американских военнослужащих и наемников, которые были убиты или пострадали в Афганистане с 2009 по 2017 годы.
Они утверждают, что компании неоднократно платили движению через местных субподрядчиков, которые либо перечисляли талибам деньги, либо принимали их на работу. Эти перечисления, согласно иску, позволяли компаниям сэкономить на обеспечении безопасности своих ресурсов и персонала, "даже несмотря на то, что эти деньги помогали боевикам совершать атаки на американские войска и фирмы, которые не занимались такой деятельностью".
Среди компаний, которые называются в иске, представлены два крупнейших американских подрядчика Агентства США по международному развитию (USAID): DAI Global LLC и Louis Berger Group, которые отчитались о выделении около миллиарда долларов на помощь в целях развития страны в период с 2007 по 2009 годы. Компании, упомянутые в иске, отказались прокомментировать обвинения.
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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