WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана , обвиняют в том, что они платили радикальному движению " Талибан ", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США , пишет газета Wall Street Journal

По данным газеты, иск с подобными обвинениями был подан в пятницу в федеральный суд США. Истцами выступают семьи 143 американских военнослужащих и наемников, которые были убиты или пострадали в Афганистане с 2009 по 2017 годы.

Они утверждают, что компании неоднократно платили движению через местных субподрядчиков, которые либо перечисляли талибам деньги, либо принимали их на работу. Эти перечисления, согласно иску, позволяли компаниям сэкономить на обеспечении безопасности своих ресурсов и персонала, "даже несмотря на то, что эти деньги помогали боевикам совершать атаки на американские войска и фирмы, которые не занимались такой деятельностью".