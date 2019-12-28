В РПЦЗ прокомментировали церковный раскол в Черногории

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Церковный раскол в Церковный раскол в Черногории не имеет под собой "ни доброго, ни канонического основания", события, происходящие в стране, "глубоко печалят" Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), заявил РИА Новости личный секретарь Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона Серафим Ган.

В ночь на пятницу скупщица (парламент) Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее не признанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

"Мы глубоко опечалены последними событиями в Черногории. До нас доходят сведения об избиении полицией православного епископа Диоклийского Мефодия (Остоича) и православных верующих Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Создается впечатление, что события, произошедшие недавно на Украине, где представителями предыдущей власти и Константинопольской церкви легализован раскол, повторяются теперь в Черногории", - рассказал священнослужитель.

Он добавил, что "Черногорская церковь" – это никем в православном мире не признанное раскольничье образование, не имеющее общение с поместными православными церквами.

"Данный раскол не имеет под собой ни доброго, ни канонического основания. Для того чтобы исправить эту ситуацию, раскольники должны принести покаяние и помириться с той поместной церковью, на территории которой они находятся, то есть с Сербской православной церковью", - подчеркнул он.

Он выразил также уверенность, что "никакие внешние силы не имеют права влиять на внутрицерковные вопросы". "Если внешние силы будут стараться творить насилие над церковью и заставлять ее признавать нераскаянных раскольников, то эти их попытки обречены на полный провал", - отметил Ган.