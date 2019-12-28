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Религия и мировоззрение
2019-12-28T01:03+0300
https://ria.ru/20191228/1562964689.html
В РПЦЗ прокомментировали церковный раскол в Черногории
https://cdn25.img.ria.ru/images/68812/08/688120877_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_8bd81d3ed318a20238cf6540a0221135.jpg
РИА Новости

В РПЦЗ прокомментировали церковный раскол в Черногории

01:03 28.12.2019
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь в Черногории
Церковь в Черногории
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь в Черногории. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Церковный раскол в Черногории не имеет под собой "ни доброго, ни канонического основания", события, происходящие в стране, "глубоко печалят" Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), заявил РИА Новости личный секретарь Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона Серафим Ган.
В ночь на пятницу скупщица (парламент) Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее не признанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
"Мы глубоко опечалены последними событиями в Черногории. До нас доходят сведения об избиении полицией православного епископа Диоклийского Мефодия (Остоича) и православных верующих Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Создается впечатление, что события, произошедшие недавно на Украине, где представителями предыдущей власти и Константинопольской церкви легализован раскол, повторяются теперь в Черногории", - рассказал священнослужитель.
Церковь в Черногории
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Он добавил, что "Черногорская церковь" – это никем в православном мире не признанное раскольничье образование, не имеющее общение с поместными православными церквами.
"Данный раскол не имеет под собой ни доброго, ни канонического основания. Для того чтобы исправить эту ситуацию, раскольники должны принести покаяние и помириться с той поместной церковью, на территории которой они находятся, то есть с Сербской православной церковью", - подчеркнул он.
Он выразил также уверенность, что "никакие внешние силы не имеют права влиять на внутрицерковные вопросы". "Если внешние силы будут стараться творить насилие над церковью и заставлять ее признавать нераскаянных раскольников, то эти их попытки обречены на полный провал", - отметил Ган.
"С верой Христовой и душами людей лучше не играть в такие игры. Если раскольники желают каноничности и единства с православием, то пусть начнут с покаяния перед своей матерью-церковью и прекращения всякого рода политических интриг", - заключил он.
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