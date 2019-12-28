Задержанные в Черногории оппозиционеры объявили голодовку

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Задержанные в Задержанные в Черногории оппозиционеры из Демократического фронта (ДФ) объявили голодовку, сообщило движение.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ, трое из них остаются под стражей.

Парламентариям Андрии Мандичу и Милуну Зоговичу суд в пятницу назначил 72 часа ареста, депутата Милана Кнежевича допрашивала прокуратура.

"Мандич и Зогович обьявили голодовку до тех пор, пока не прекратятся издевательства правящей Демократической партии социалистов и прокуратуры", - заявил вечером перед зданием прокуратуры в Подгорице член руководства ДФ Славен Радунович. Трансляция велась в Facebook партии.

В городе Никшич сторонники оппозиции в пятницу вышли на массовый протест и вступили в потасовку с полицией. Задержаны несколько активистов.

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.