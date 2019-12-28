Задержанные в Черногории оппозиционеры объявили голодовку

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Задержанные в Черногории оппозиционеры из Демократического фронта (ДФ) объявили голодовку, сообщило движение.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ, трое из них остаются под стражей.
Парламентариям Андрии Мандичу и Милуну Зоговичу суд в пятницу назначил 72 часа ареста, депутата Милана Кнежевича допрашивала прокуратура.
"Мандич и Зогович обьявили голодовку до тех пор, пока не прекратятся издевательства правящей Демократической партии социалистов и прокуратуры", - заявил вечером перед зданием прокуратуры в Подгорице член руководства ДФ Славен Радунович. Трансляция велась в Facebook партии.
В городе Никшич сторонники оппозиции в пятницу вышли на массовый протест и вступили в потасовку с полицией. Задержаны несколько активистов.
Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.