В Крыму бойцовая собака напала на ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Собака бойцовой породы напала и искусала девятилетнего мальчика в Нижнегорском районе Республики Крым, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Ребенок поступил в больницу с многочисленными укусами собаки бойцовой породы", - сказал собеседник агентства.
В крымском минздраве подтвердили госпитализацию мальчика.
"Ребенок госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении. Специалистами оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что в начале января ребенка планируется перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.
"На данный момент с учреждением согласована терапия. Заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара. Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развития осложнений, но врачи проводят все необходимые мероприятия в целях их предотвращения", - добавили в министерстве.
23 декабря, 11:15Во Владивостоке проверяют данные о нападении бродячих собак на людей