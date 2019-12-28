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В Крыму бойцовая собака напала на ребенка
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РИА Новости

В Крыму бойцовая собака напала на ребенка

00:35 28.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Собака бойцовой породы напала и искусала девятилетнего мальчика в Нижнегорском районе Республики Крым, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Ребенок поступил в больницу с многочисленными укусами собаки бойцовой породы", - сказал собеседник агентства.
В крымском минздраве подтвердили госпитализацию мальчика.
"Ребенок госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении. Специалистами оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что в начале января ребенка планируется перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.
"На данный момент с учреждением согласована терапия. Заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара. Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развития осложнений, но врачи проводят все необходимые мероприятия в целях их предотвращения", - добавили в министерстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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