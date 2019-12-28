В Крыму бойцовая собака напала на ребенка

"Ребенок госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении. Специалистами оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что в начале января ребенка планируется перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

"На данный момент с учреждением согласована терапия. Заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара. Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развития осложнений, но врачи проводят все необходимые мероприятия в целях их предотвращения", - добавили в министерстве.