Захарова: США использовали Россию как удобный повод сломать ДРСМД

"Конечно, их больше всего волнует Китай. Их волнует Китай с точки зрения экономической мощи... Они начали настоящую торговую войну с Китаем. Их волнует Китай с точки зрения военной мощи нарастающей, влияния в регионе и так далее", - заявила она.