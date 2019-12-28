Захарова: США использовали Россию как удобный повод сломать ДРСМД

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. США использовали Россию как "удобную точку" для слома ДРСМД, истинная причина лежала в обеспокоенности из-за потенциала Китая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Основную причину разрушения ДРСМД американцы обозначили не столько в нас, сколько, как потом стало очевидно, в Китае. Поэтому Россия в данном случае стала просто удобной точкой входа в разрушение очередной международной договоренности", - заявила она в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
По словам Захаровой, абсолютно очевидно, что Вашингтон взволнован экономическими и военными возможностями Пекина.
"Конечно, их больше всего волнует Китай. Их волнует Китай с точки зрения экономической мощи... Они начали настоящую торговую войну с Китаем. Их волнует Китай с точки зрения военной мощи нарастающей, влияния в регионе и так далее", - заявила она.
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