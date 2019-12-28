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2019-12-28T07:23+0300
https://ria.ru/20191228/1562964241.html
Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений
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РИА Новости

Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений

00:21 28.12.2019 (обновлено: 07:23 28.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. США решили минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке, решив выйти из соглашений, в частности, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила дипломат, раньше военно-политическая сфера стояла неким особняком и не была подвержена сиюминутной политической конъюнктуре, например, резким заявлениям или каким-то обострениям.
"Это были такие столповые вещи и столповые документы, которые и долго вырабатывались, и долго сохранялись. Сегодня мы видим то, что даже эти столповые и документы, и темы, к сожалению, становятся по большому счету жертвой именно такой вот сиюминутной конъюнктуры, такого сиюминутного подхода", - сказала Захарова в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Представитель МИД отметила, что, рассматривая данные действия США, не нужно выводить за рамки проблемы вопрос разоружения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
00:33
Захарова: США использовали Россию как удобный повод сломать ДРСМД
"Соединенные Штаты Америки, именно они стоят во главе этого процесса, посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Они как из ЮНЕСКО вышли, сняв с себя все обязательства по договоренностям, как по климатическому соглашению опять же обнулили все свои подписи, точно также это коснулось темы СВПД, Иран и всего блока, связанного с ограничением вооружений", - указала Захарова.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его нарушении.
Москва все обвинения отвергла. В начале июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
6 декабря, 23:53
Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД
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Обсудить 6
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, что об этом говорить, когда всем известно, что американцы это бандиты-беспредельщики.
28 декабря, 03:26
VTVass1ly Terkin
1300000
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