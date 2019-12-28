Захарова объяснила, почему США выходят из ряда соглашений

Как отметила дипломат, раньше военно-политическая сфера стояла неким особняком и не была подвержена сиюминутной политической конъюнктуре, например, резким заявлениям или каким-то обострениям.

"Это были такие столповые вещи и столповые документы, которые и долго вырабатывались, и долго сохранялись. Сегодня мы видим то, что даже эти столповые и документы, и темы, к сожалению, становятся по большому счету жертвой именно такой вот сиюминутной конъюнктуры, такого сиюминутного подхода", - сказала Захарова в программе "Международное обозрение" на телеканале " Россия 24 ".

Представитель МИД отметила, что, рассматривая данные действия США, не нужно выводить за рамки проблемы вопрос разоружения.

"Соединенные Штаты Америки, именно они стоят во главе этого процесса, посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Они как из ЮНЕСКО вышли, сняв с себя все обязательства по договоренностям, как по климатическому соглашению опять же обнулили все свои подписи, точно также это коснулось темы СВПД, Иран и всего блока, связанного с ограничением вооружений", - указала Захарова.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его нарушении.

Москва все обвинения отвергла. В начале июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.