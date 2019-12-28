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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
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РИА Новости

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

00:13 28.12.2019 (обновлено: 10:46 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
ВАРШАВА, 28 дек — РИА Новости. Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
"Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента", — рассказал Андреев РИА Новости.
Он добавил, что беседа была "жесткая, но вполне корректная". "Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской", — пояснил дипломат.

"Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", — добавил Андреев.

На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" — за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и даже обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
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Обсудить 113
МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе... А давайте,пригласим его на ток-шоу "Пусть говорят"!
28 декабря, 00:15
Von Stirliz
45804115177
Когда оскорбления тысячу раз заслужены, их стоит услышать тем, кто их заслужил. Проиграет всегда тот, кто замалчивает грехи, правда, она ведь дырочку найдет.
28 декабря, 01:26
Сергей Шмель
18810028
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