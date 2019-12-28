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Культура
2019-12-28T03:09+0300
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Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
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РИА Новости

Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

03:09 28.12.2019
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© Amblin Entertainment (2002)Кадр из фильма "Поймай меня, если сможешь"
Кадр из фильма Поймай меня, если сможешь
© Amblin Entertainment (2002)
АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал в пятницу указ о почетной натурализации известного американского актера Тома Хэнкса, сообщает Афинское агентство новостей.
Хэнкс поклонник Греции, он женат на актрисе греческого происхождения Рите Уилсон, известен своей благотворительной деятельностью.
В течение многих лет американский актер проводил лето в стране, в частности, на острове Антипарос, где у него есть дом. Члены его семьи также часто там бывают, сообщает агентство.
Том Хэнкс снялся во многих известных фильмах, получил две премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".
Кадр из фильма Прекрасный день по соседству
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