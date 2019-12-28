Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал в пятницу указ о почетной натурализации известного американского актера Тома Хэнкса, сообщает Афинское агентство новостей.
Хэнкс поклонник Греции, он женат на актрисе греческого происхождения Рите Уилсон, известен своей благотворительной деятельностью.
В течение многих лет американский актер проводил лето в стране, в частности, на острове Антипарос, где у него есть дом. Члены его семьи также часто там бывают, сообщает агентство.
Том Хэнкс снялся во многих известных фильмах, получил две премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".