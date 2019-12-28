С 28 декабря в России увеличат размер компенсации за потерянный багаж

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выплаты авиапассажирам за повреждение и потерю багажа, а также за задержку рейса увеличатся в России с 28 декабря. Суммы максимальных компенсаций составят до 113 тысяч рублей за багаж и до 470 тысяч рулей за опоздание самолета.

Чтобы получить возмещение за потерянные вещи, пассажирам необходимо заполнить специальную форму на стойке авиаперевозчика, описать багаж и его содержимое, предъявить специальную бирку на посадочном талоне и получить акт от сотрудника компании.

Информацию о судьбе личных вещей можно будет узнавать по телефону, указанному в этом акте, либо в международной системе учета WorldTracer. Если багаж не нашелся в течение трех недель, вы вправе потребовать компенсацию, причем авиакомпания должна возместить вам ущерб независимо от того, найдется ли чемодан позднее.

Задержка рейса, не связанная с форс-мажорными обстоятельствами, также будет стоить авиакомпании денег: пассажиру полагается три процента от стоимости авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание, а также 25 процентов МРОТ за каждый час в качестве штрафа (но не более половины стоимости билета). Дополнительно можно потребовать возмещения морального вреда и убытков, произошедших из-за задержки рейса.

Кроме того, стоит помнить, что пассажир в этом случае имеет право сдать билет и полностью вернуть его стоимость, даже если он был невозвратным.